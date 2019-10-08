落成80載未評級 舊女童院建築恐拆卸 業主申改安老 環團促古蹟辦速評

荒廢25年去年易手 改建未提附屬樓去向

葵涌女童院包括4至5幢建築物，原由救世軍持有，去年華信地產財務以1.0389億元購入；新業主早前向城規會申請發展安老院舍，地盤面積約1公頃，提供140個牀位，預計2025年落成。女童院大樓為3層高古堡式建築，大樓內有一條水磨石建造的旋轉樓梯由地下通上3樓。根據新業主向城規會提交文件，該地段主樓於1941年落成，1971至1994年間為女童院，之後荒廢至今。建築群從未被古蹟辦評定，未獲歷史建築評級。

長春社高級公共事務經理李少文翻查英國陸軍部1945年出版的地圖顯示，女童院坐落的小山丘上當時已有兩幢建築物，位置與現址主樓與旁邊建築物脗合，該地圖是根據1938年測量的資料繪成，推敲該兩座建築物最遲在1938年已建成，至今逾80年歷史，而非業主提交城規會申請文件所指1941年落成。

據《大公報》1948年10月29日報道，女童院其時為培德院，報道亦附有主樓及附屬建築照片；而同日《星島日報》報道該附屬樓是一間可容納20多人的課室。至於獲保留的禮堂，救世軍官方刊物顯示於1955年落成。

長春社：建築群見證少年犯條例 應全保留

李少文指出，除歷史價值，該建築群亦有重要的社會價值。本港1932年通過《少年犯條例》，政府於1934年資助救世軍營運位於基堤道的女童院，後來救世軍以21萬元買下葵涌女童院所在地段，並將原來大宅闢作女童院新址，女童院於1948年10月啟用，救世軍將基堤道舊址的21名宿友遷進葵涌新址。李少文說，葵涌女童院與基堤道舊院歷史一脈相承，見證《少年犯條例》實施情况，認為主樓與旁邊建築物應一併保留。

明報記者 馬耀森

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