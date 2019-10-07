【Emily】「突破想像」對比圖瘋傳

Emily睇過陳榮恩嘅facebook專頁，發現網民瘋傳佢嗰張較為肥胖嘅相，係上年11月嘅，而佢喺fb貼出上月嘅落區相就明顯瘦咗。

大半年減30磅

網民貼舊相質疑不誠實使用電腦

Emily問過陳榮恩，佢話對網民瘋傳佢嘅對比圖感到受寵若驚，解釋佢多年喺社區服務，由於工作流動性大，好多時食無定時同埋出街食飯多，去年9月考慮健康問題，下定決心減肥，去到今年5月，即係用咗大半年，就減去30磅，但佢就唔肯同Emily講高峰時究竟有幾重喇。

話可帶出「堅持就可成功」信息

陳榮恩話感謝網民關心，希望都可以帶出正面信息，話畀大家聽堅持就可以成功，「無嘢係無可能，我之前咁大隻都可以回復正常」。佢話決心減肥後，盡量食得清淡甚至帶飯返公司食，出街食沙律亦會走醬等，並配合適量運動如拉筋同跑步。