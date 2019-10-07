【Emily】「突破想像」對比圖瘋傳

【明報專訊】唔少地區人士近日已宣布參選11月底舉行嘅區議會選舉，屬民建聯、工聯會「雙牌頭」嘅陳榮恩亦喺facebook宣布參選南區黃竹坑選區，並以「突破想像」做宣傳口號，不過噚日佢張參選宣傳照同一張落區相就畀網民做對比圖，質疑佢「不誠實使用電腦」，話佢真人比較肥胖，有網民就喺陳榮恩fb留言質疑「點解要p圖（改圖）呃大家呢」。
Emily睇過陳榮恩嘅facebook專頁，發現網民瘋傳佢嗰張較為肥胖嘅相，係上年11月嘅，而佢喺fb貼出上月嘅落區相就明顯瘦咗。
大半年減30磅
網民貼舊相質疑不誠實使用電腦
Emily問過陳榮恩，佢話對網民瘋傳佢嘅對比圖感到受寵若驚，解釋佢多年喺社區服務，由於工作流動性大，好多時食無定時同埋出街食飯多，去年9月考慮健康問題，下定決心減肥，去到今年5月，即係用咗大半年，就減去30磅，但佢就唔肯同Emily講高峰時究竟有幾重喇。
話可帶出「堅持就可成功」信息
陳榮恩話感謝網民關心，希望都可以帶出正面信息，話畀大家聽堅持就可以成功，「無嘢係無可能，我之前咁大隻都可以回復正常」。佢話決心減肥後，盡量食得清淡甚至帶飯返公司食，出街食沙律亦會走醬等，並配合適量運動如拉筋同跑步。