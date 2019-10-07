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2019年10月7日星期一
港聞二
特稿：陷囹圄 讀報窺探反修例運動 邵家臻：恍活異鄉 深感無力
「我是政治犯」 獄中挺胸爭權益
劫值百萬手表獨行賊遺氣槍
尊子漫畫
【Emily】「突破想像」對比圖瘋傳
【Emily】話有「選擇困難症」 黃夏蕙問參選邊區好
【Emily】葉劉撼葉建源 爭做教委會主席
【Emily】被指接載示威者 田大少：邊個會攞兩座法拉利咁做？
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【明報專訊】（請看附圖）
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