劫值百萬手表獨行賊遺氣槍

事發昨早11時許，一名外籍賊人喬裝顧客進入彌敦道50號金域假日酒店地下「經典時計」表行，職員不虞有詐在玻璃櫃取出數隻手表供他選購，賊人突然取出疑似手槍物體指嚇職員，掠去其中兩隻手表後奪門逃去，職員曾上前阻止，糾纏期間，賊人在表行門外遺留一支黑色曲尺手槍，其後往河內道方向逃去無蹤，表行31歲姓鄧男職員遂報警。

初步點算，被掠去兩隻手表共約值99萬元。表行facebook顯示，專營世界正廠名表，部分為經典絕版二手勞力士。

警方接報到場，臨時用紙箱遮蓋表行門外的手槍，警員戴頭盔及持長槍在警車亦在附近一帶兜截。探員翻查表行及附近閉路電視片段，仔細檢查一隻賊人曾接觸的手表，鑑證人員亦在店內蒐證，案件列行劫處理，交由油尖警區重案組跟進，暫時沒有人被捕。

警通緝約30歲外籍男

通緝一名年約25至30歲外籍男子，中等身材，身高約1.75米，短黑髮，案發時身穿深色上衣、短褲及戴帽，操英語。警方呼籲任何人如就案件有資料提供，可致電3661 9351或3661 9314與調查人員聯絡。