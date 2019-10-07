「我是政治犯」 獄中挺胸爭權益

與他聊天被罰 無囚友敢接觸

穿上囚衣，即使漸適應獄中文化，邵家臻始終難向規條或制度低頭。每當高級長官巡視，職員往往「洗太平地」，要求囚友穿好衣服，收拾物品，他仍會詰問：「為何要做戲子？」囚友不理解，只拋下一句：「咪做囉。」

不少囚友向他反映獄中問題，他亦屢為囚友爭取權益，卻帶來最後一個多月的孤寂生活︰邵家臻說曾與他聊天的囚犯幾乎人人被罰，漸漸無人敢接觸他，他在操場總是孤獨踱步。相熟囚友與他擦身而過時，只好低聲說笑，有囚友則悄悄走近放下檸檬餅，心領神會。

對家人的思念與歉疚，令日子更難過，「我坐監，令家人也坐監」。年邁母親撐着拐杖首次到荔枝角收押所探訪，卻因他入急症室而撲空，之後每次在赤柱監獄相見，兩人多數淚眼相看。他說母親比想像中堅強，「她懂得跟別人說兒子不是因為做壞事而坐牢」。

令家人也像坐監 覺歉疚 母親每次探監 淚眼相看

在獄中，簡單如見麻雀飛翔，醫護人員為他驗血糖時容許他選擇哪一隻手指，對邵家臻來說已是僅餘的自由，令他在患難中重拾少許快樂。