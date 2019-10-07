特稿：陷囹圄 讀報窺探反修例運動 邵家臻：恍活異鄉 深感無力

明報記者 陳柔雅

啡色囚衣下，邵家臻自覺擁有多重身分，入獄如公幹，以議員身分監察懲教人員、為囚友發聲，也密密寫信予議助遙距處理議會工作。他說，自己既是抗爭者，又像是觀察異文化的人類學家。

倡議囚權 入獄如「公幹」

成功爭取手搖扇

在議會倡議囚權的他，苦苦適應囚友身分，同時嘗試爭取改革。入獄正值盛夏，赤柱監獄悶熱不已，只得走廊有風扇，每夜他在監倉大汗淋漓，遂向懲教署反映囚友建議，如在倉內改善通風、加風扇及手搖扇等，最後懲教署引入售價兩元的手搖扇供囚犯購買，他形容是，「沒有比成功更失敗」。

逢周日或公眾假期，囚友幾乎一整天在飯堂度過，下象棋或看電視。電視播放的電影，是夾雜廣告的錄影片段，有囚友慨嘆一年內看了6次《瘦身男女》。於是邵家臻向監獄總監督爭取引入DVD，如今各院所可輪流觀看。另一成功爭取的事物是康樂棋，囚友常湧出耍樂，為飯堂注入生氣，事後有囚友對他說：「阿臻，我真係見到有進步。」但他有感是因自己議員身分才爭取到改變，囚友依舊如籠中鳥，無被充權，「換着是他們投訴，早被罰了」。

忙着適應獄中生活，社會卻因反修例風暴，烽煙四起，令從前緊貼社會事的他感到無力，「當時這一切好像別的地方（發生），別的事情」。7月1日示威者一整日衝擊立法會，他在飯堂看電視直播，囚友焦急起來，邊看邊叫：「你咁樣撞梗係撞唔爆啦，我嚟爆啦。」

用自己方式參與

協助囚友登記選民

無法上網，只能讀報及看電視，邵家臻對運動認知有限，幸各方來鴻予他想像，有市民寄來《願榮光歸香港》歌詞，卻不懂旋律。議助在信中細訴年輕抗爭者沒錢吃飯的心酸，市民義載示威者，都教他落淚，令他用自己方式參與運動︰協助囚友登記選民，又在8月5日網民號召罷工當日按章工作。

年近半百 出獄輕22磅

出冊當日，天未破曉，他流淚跪地祈禱，凝視窗外天色由藍轉白，「為何我會捱得過？」踏出監獄，年近半百的他輕了22磅，由體型至思想，儼如新生命。他已摩拳擦掌，期待以過來人身分與懲教署周旋，「他們還能說一切是我主觀想像嗎？」他決心在餘下任期爭取囚權，深信鐵窗內163日的經歷不會是徒然。

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