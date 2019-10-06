私家車高速撞黑衣男逃去 警列瘋狂駕駛

消息稱司機爭執期間拿伸縮棍揮舞

網上流傳片段，顯示大埔運頭塘一輛灰色私家車以高速撞向一名黑衣男子，男子擱在車頭衝前10多米，一度捲入車底，私家車至一個收費亭閂下欄杆始停下。其後私家車後退，一名白衣男子上前，踢向私家車。警方接報到場調查，案件列瘋狂駕駛，由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進，暫無人被捕。

該名白衣男子為李先生，為傷者錢先生的友人。李事發時駕駛一部黑色奧迪私家車載着錢，與涉事私家車均沿南運路行駛，至南運路與廣福道交界，李稱自己和對方曾因爭路問題爭執。其後兩車駛至曉運路10號時，李感到被對方「吊住尾」，錢下車與對方爭執，質問對方「跟夠未」。現場消息指出，爭執期間有人拿出「伸縮棍」揮舞。李先生形容對方「揸正堂軚、退後、加油」撞向其友人，李見狀落車踢向涉事車，該車其後駛離現場。30歲的錢口部、腳部、背部、臀部受傷，清醒被送往大埔那打素醫院治理。

熱血公民運頭塘社區主任黃兆健在fb發文，表示往醫院探望傷者，稱傷者臀部、腳踝位置嚴重擦傷，院方安排其洗傷口並檢查，無生命危險。他引述傷者，理論期間司機在車內拿出伸縮警棍及刀向車外揮動，傷者躲避，警棍其後跌在地上，司機再把車倒駛，並加速撞向傷者。

運輸署資料顯示，涉案私家車為本田Jazz。登記車主姓張，報住大埔逸雅苑。車主資料其後被人在網上公開，被網民質疑他是休班警。本報根據網上資料致電該車主，未能接通。

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