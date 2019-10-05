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2019年10月5日星期六
港聞二
貨櫃場「大象」起重機撞死工人 半年第二宗 業界倡加強監管
同類案最重 逼入健身會 FFG女職員囚15月
九龍中普通科門診 明年增1.1萬名額
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【Emily】范國威上訴暫保議席 劉頴匡：無人得閒理佢
【Emily】邵家臻嘆赤柱監獄好過香港「大監獄」
【Emily】政府緊急法記招 黃偉綸「釣魚」
【Emily】何君堯議辦再被毁 保險唔肯承保
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【明報專訊】（請看附圖）
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