九龍中普通科門診 明年增1.1萬名額

聯網醫生流失率升 7至8月聘90人

九龍中醫院聯網昨公布2019/20年度周年工作計劃，其轄下有9間醫院及醫療機構，聯網計劃明年首季起額外增加1.1萬個普通科門診名額，而伊利沙伯醫院將增40張急症外科病牀。上年度聯網醫生流失率為6%，護士流失率為7%，均較上一個年度分別增加1個百分點。因應服務需求增加，盧志遠說聯網已在今年7月至8月增聘超過90名醫生及200名護士，他承認新聘人手經驗未必及得上離職的資深醫生，強調已加強人才培訓。

佛教醫院增手術室 縮骨科手術輪候

今年4月完成翻新的佛教醫院將在今季增設40張內科病牀和1間手術室。該院副醫院行政總監譚鉅富稱，新手術室主要處理住院期較短的手術，每周會提供5個手術節數，料可縮短聯網內部分骨科手術輪候時間。他以足部及腳踝個案如拇趾外翻為例，估計手術輪候將由3年半減到兩年半；因運動受傷造成韌帶撕裂個案，則可由排期半年縮短至3個月。院方另稱已預留空間供日後添置90張內科病牀，暫未有落實時間表。

另外，聯網預計啟德發展區新急症醫院將於2025年投入服務，屆時將提供2400張住院及日間病牀、37間手術室。醫院將設腫瘤科中心、專科門診診所、社區健康中心等。盧志遠稱，啟德發展區新急症醫院落成後，伊利沙伯醫院大部分服務如急症室服務，將會搬到新醫院，又希望將伊院現址重建成一間大規模的新醫院，但由於計劃需時，暫未能提供時間表。