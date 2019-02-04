同類案最重 逼入健身會 FFG女職員囚15月

另一女職員認罪 判囚9月緩刑

兩名被告李紫彤（26歲）和劉穎茵（28歲）被控作出具威嚇性的營業行為。現為全職家庭主婦的次被告早前認罪，首被告昨被判罪成，在求情時稱是被誣衊，將會上訴；其母患癌，她必須工作支付家庭生活費。

控方案情指出，去年6月，事主伍梓朗途經銅鑼灣羅素街時，FFG男職員稱「未食飯」和欠一個簽名，事主因同情心，跟隨職員到位於區內的健身中心。次被告為他完成身體檢查，要求他在表格填寫地址、電話和身分證號碼等。首被告之後向他索取身分證及信用卡，但未有即時歸還信用卡，並以命令式語氣着事主以信用卡支付款項，更指得悉其地址，可由此逼他付錢。

裁判官在裁決中稱，事主中學畢業後任職巴士車長3年，形容他單純，兩名被告於一個半小時內威迫和哄騙事主，無疑令他構成心理壓力；而事主的供辭與其友人、銀行職員在關鍵細節上互相脗合，反之首被告供稱在49秒內講解合約和完成過數程序，是匪夷所思和不合邏輯，故裁定首被告一項控罪罪成。

官：手段如同強搶掠奪

裁判官判刑時說情節嚴重，除了暴力，所有不當行為已用盡，手段如同強搶掠奪，加上涉案金額高，故判處首被告監禁15個月，次被告判監9個月、緩刑兩年。海關不良營商手法調查課監督葉冬菁在庭外稱，本案是《商品說明條例》自2013年修訂以來，為營商手法刑罰最重的案件，認為有阻嚇作用。

【案件編號：ESCC1526/19】