售謀殺案機密 兩警控失當上訴

3名上訴人依次是警員李潤福、警署警長葉國良及商人洪偉明。3名上訴人均對定罪提出上訴，首上訴人同時上訴刑期，其餘兩人已刑滿出獄，不會就刑期上訴。

上訴方：斷定疑犯照片 糢糊不清

針對警員李潤福的上訴，上訴方稱原審時法官及證人只依靠照片斷定相中人是李潤福，但照片像素不高、模糊不清，原審法官用以認出李潤福並裁定他有罪是重大錯失。

此外，代表李潤福和警署警長葉國良的大律師稱， 控方必須證明兩人明知透露的資訊屬機密，並刻意泄露，才構成控罪。兩人案發時不知悉涉案資訊屬機密，原審時控方亦未能證明兩人有意圖地泄露相關資訊。不過上訴庭法官質疑上訴方說法，稱兩人曾就提供涉案資訊「收錢」，行為可疑。

資料顯示，控方原審時播放警長曾與商人洪偉明的對話錄音，警長疑稱「差人嗰邊呢，即係我哋呢邊呢，就盡量撳（隱瞞），撳，撳×晒……有啲CCTV呢就當睇唔×到……」，又涉叫疑犯「打死都唔好認」。

案中兩警泄密協助的疑犯，被懷疑於2014年10月5日尖沙嘴的黑幫斬人案中謀殺22歲男子黃文健。

【案件編號：CACC69/18】