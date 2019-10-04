拔導管老翁亡 護士停牌5月 不依指引不知風險 護管局：事件嚴重

程序後10分鐘停心跳 心臟空氣栓塞

控方案情指，被告何諾晞於2016年5月27日任職瑪麗醫院護士期間，未有按醫管局指引，讓83歲男病人祁枝頭低腳高躺卧，再拔除其頸部三腔血液透析導管，被告做法有增加血管空氣栓塞風險，病人於程序10分鐘後心跳停頓，並於同月30日死亡。病人有心臟空氣栓塞，被告亦承認對拔除導管至栓塞風險認知不足。

何諾晞被指控未確保病人安全，未有跟從拔除導管標準程序，增加病人血管空氣栓塞風險，亦未能對個別護理判斷及行為負責及交代，拔除導管時未意識到發生栓塞的風險。

被告承認兩項指控，辯方求情解釋，被告留意到事發前一日起，死者在牀上掙扎，但坐着時情緒穩定，因此翌日趁病人坐着時拔管是為避免危險。被告意識不足但非故意，事發後已進修碩士、專科和拔除導管的評估。

求情稱死者掙扎 坐着拔管較穩定

辯方律師又讀出多封求情信，包括其胞妹稱被告正義、正直、負責任，任職護士為他帶來生活意義和使命；被告部門主管則稱，在一年密集培訓中無發現被告護理知識有嚴重落差，對他能繼續護理工作投信心一票。辯方律師稱被告現在葛量洪醫院心臟科病房工作，希望委員同意被告適宜繼續執業。

護管局裁定被告兩項指控成立，屬不專業行為，判停牌6個月，考慮求情後減至5個月。護管局主席羅鳳儀表示，護士基本責任是保護病人，委員商討後確認事件嚴重，裁決反映嚴重性和具阻嚇，強調護士不跟指引而按自己判斷很可能出錯，「如有標準做法真係要跟足，一出錯對病人和家屬都很不公平」。

主席：出錯對病人和家屬不公平

被告庭上求情期間向家屬鞠躬道歉，死者兒子祁志輝即時在庭上反駁「咁你又講大話？」祁志輝庭後質疑被告所說不實，事發前一晚死者平靜，何諾晞曾告之家人，死者將離開深切治療部，質疑被告為輕判胡作理由。祁先生又說，「為何3年多來他從未試過道歉？聆訊今日很早已見到他，如有誠意私底下已道歉」，不滿何無悔意為減刑「做戲」。

家屬質疑為減刑做戲 「為何3年不道歉」

庭後何諾晞被問是否有「講大話」，辯方律師代稱無回應。醫管局稱，會根據護管局裁決，按醫管局人力資源守則跟進，並暫停其護士工作。