冷氣工墮斃 遺懷孕妻6歲兒

「上月仲傾點慶祝首個10年」

墮斃的31歲冷氣技工蔡華，其妻向記者表示與丈夫相識11年、結婚10年，丈夫擔起養家重擔，亦負責處理家中大小事務，「佢好惜我同個仔，我好依賴佢……」蔡太說，丈夫與兒子親密，每逢假日會陪兒子到公園玩。5個月前，蔡太確認再懷孕，丈夫知悉後比平日更勤力工作，準備迎接小生命。蔡太說雖然丈夫收入僅足維持生計，但她從未介意，「只要一家人齊齊整整就好開心」。「上個月仲傾緊點慶祝我哋第一個10年……𠵱家好無助。」蔡太邊說邊拭淚。

蔡華任職冷氣技工約7年，每周工作5至6日，每天工作9小時，月入近1.8萬元。一家三口與蔡母及蔡弟同住深水埗一單位。

意外後，蔡太和蔡母一直無法安睡；蔡太告知6歲兒子「以後都無得見爸爸」，兒子明白，「有時看電視時會哭着說好掛住爸B，但佢見到我喊，會過來抱着我」。蔡太說最近為處理丈夫後事奔波，沒時間照顧兒子，兒子前日起生病、發高燒，未能上學。

蔡太續說，不清楚丈夫意外時為自顧或受聘。工業傷亡權益會將去信勞工處協助查詢。蔡太已向親屬借來4萬元，處理丈夫殮葬事宜，仍擔心火化後骨灰龕位，及將來一家三口生活費及兒子書簿費等問題，亟需援手。