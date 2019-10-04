小巴越線撼九巴 兼職嫲嫲司機亡

小巴車頭嚴重損毁，56歲女司機郭麗芬重傷昏迷被困，由消防利用工具撬開車頭救出，惟證實傷重不治，其遺體臨時用布遮蓋放在小巴旁。

小巴疑越雙白線 14人傷

昨上午11時，郭的30多名親友帶同香燭冥鏹、祭品等到場，由道士帶領拜祭。親友透露，郭外號「肥婆芬」，與丈夫育有一對子女，亦有兩個孫，三代同堂。她近年兼職夜更司機，由凌晨2時工作至早上9時，一周約3天，意外時為當天第二轉車。

九巴53歲姚姓男車長手腳受傷，車上兩名九巴員工亦受輕傷；小巴共11名男乘客受傷，年齡由20至63歲。全部傷者均清醒，由救護員即場分流及初步包紮，分別送往北區醫院及大埔那打素醫院治理。因傷者眾多，消防處流動醫療車亦奉召到場協助。

九巴車長稱司機似無意識

九巴車長向記者表示，事發前見小巴貼着雙白線行駛，又形容小巴「逆線撞埋嚟」，「響唔切『咹』，（小巴）已經到啦，我感覺佢（小巴司機）無意識」。乘客黃先生稱，事發時未感覺小巴左搖右擺，另有乘客稱小巴車速不算特別快。

昨凌晨4時許，郭駕駛17號線、由上水開往元朗的小巴，沿青山公路古洞段往元朗行駛，至近天光甫時疑越過雙白線，與對面行車線單層九巴迎頭猛撼，九巴再剷上左邊行人路，撞到停泊路邊的新界的士始停下。小巴右車頭及車頂嚴重損毁，車窗碎裂，玻璃散落一地；巴士右車頭嚴重損毁，擋風玻璃碎裂及脫落，案件交新界北總區交通部特別調查隊跟進。

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