揮棍打人 網民批兩套標準

一哥話警員喺「生命威脅」之下先開槍,中槍者嘅傷口喺「膊頭附近」,實情子彈距離心臟僅3厘米。有網民製圖,並形容3厘米等於一個5蚊銀嘅直徑,5蚊銀嘅距離就可以令中槍學生再無往後嘅人生;有人就話警察認知肺部嘅位置原來喺膊頭,並將兩個肺畫上膊頭位置;亦有網民有另一種演繹,將一個男人嘅全身都改圖做膊頭形狀。

有網民問:「如果你(警察)揮棍打人叫『最低武力』,為何別人揮棍打你會叫『生命威脅』?」有人甚至將一哥「呢一分鐘,我未查清楚咩事。但開槍一定係合理合法」嘅言論,同納粹德國元帥戈林向普魯士警察嘅說法「shoot first and inquire afterwards, and if you make mistakes, I will protect you.(先發射再調查,如你有錯,我會保護你)」相提並論。