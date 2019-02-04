【Emily】洪水橋環保運輸 3選項入閘 自動捷運最快 450億最貴

3個選項中，自動捷運系統英文名係「Automated People Mover」，外形同澳門最近啟用嘅輕軌相似，形式同南港島線差唔多，喺高架專屬軌道上運行，同行人及其他車完全分隔，唔受道路交通影響，亦係3選項中速度最快嘅一種，由泥圍站去到流浮山站預計13分鐘；但造價最貴，預計要400億至450億元。

至於現代化電車，外形同港島嘅電車有好大分別，反而有啲似港鐵：同樣喺專屬軌道上行駛，不過就採用低地台車廂及車站設計。速度方面，由泥圍站去到流浮山站預計17分鐘，造價250億至300億元。

環保巴士系統亦係喺專屬巴士線上運行，有需要時可以喺一般公共道路上運行；巴士採用環保能源，例如電動，但比較慢，由泥圍站去到流浮山站預計20分鐘，造價喺3種當中最平，預計200億至250億元。

可載客量不足 輕鐵唔考慮

有人可能會問，元朗及洪水橋明明行緊輕鐵，點解政府唔喺新發展區用番輕鐵？文件就解釋，現有輕鐵同其他交通共用路面，服務水平受限，可載客量不足，滿足唔到新發展區需求。另外，政府仲考慮過纜車、單軌鐵路同個人快速運輸系統，但都因為可載客量同技術問題，喺可行研究階段被政府DQ咗。公眾諮詢為期兩個月，政府會辦公眾論壇、焦點小組會議同巡迴展覽等，市民可上網（www.hskefts.hk）查詢。