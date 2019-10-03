消費電子展下周五開鑼 主辦商：內地預先登記買家跌一成

4000攤位 展音響電競智能家居產品

亞博館下周五（11日）起一連4日舉行消費電子展。主辦單位「環球資源」稱展商在一年前已報名，未受短期事件影響，而參展商數字更較今年春季展多，現場將設4000個展位，展出包括音響產品、電競及智能家居等產品。環球資源承認，在反修例風波下，今年內地預先登記買家較往年跌10%，但由於東盟、西歐登記出席買家比去年增加，料整體預先登記買家總數減少約3%。

外媒連月關注香港反修例警民衝突，前日十．一國慶警方開槍擊中學生一事，美國《紐約時報》、英國《衛報》等均有報道。為免買家憂慮社會局勢，環球資源發言人稱有在推廣工夫上「加碼」，加強與外國商會及傳媒溝通。

貿發局：秋季電子展買家無明顯升跌

貿發局亦將於本月13至16日於會展舉行秋季電子產品展。貿發局表示，今年訪港買家團數字無明顯升跌，會加強配套服務，如延長展商進場時間以及安排接駁車。

研發智能眼鏡的本地公司MAD Gaze是參展商之一，創辦人鄭文輝預計本地入場人流將會減少，但稱每年10月都是外地買家來港採購電子產品高峰期，預料示威影響不會太大。公司今年主打能連接手機畫面的MR（Mixed Reality、混合實境）智能眼鏡，重量較同類產品輕盈，有信心獲買家青睞，能逆市「跑出」。

明報記者 高卓怡