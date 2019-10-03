同性配偶居屋加名被拒 業主覆核 房會：只承認異性夫婦家庭成員

本案申請人吳漢林（譯音），2011年與父親居於九龍彩福邨公屋單位，其後父親過身，他代替父親成為單位戶主。2017年申請人與另一港男林迪可（譯音）在倫敦一間教堂結婚，並申請配偶合併報稅，申請人丈夫的僱主亦知道其婚姻狀况。

原住公屋 去年購綠表居屋

根據房委會政策，同性配偶不能視為家庭成員加入涉案公屋單位的住戶名單中。申請人以「綠表資格證明書」於去年購入馬鞍山一個二手居屋作為兩人婚姻居所，每月供款連同管理費、差餉和地租等合共2.5萬元，較以往只繳交3140元的公屋租金為高。

申請人稱，因房委會政策不接納同性配偶為公屋和居屋為家庭成員，申請人購入該居屋單位時，沒有和丈夫聯名購入。其間申請人去信房委會，並舉出女同志「QT」獲准以其同性配偶的受養人身分留港的終院案例作參考，申請加入丈夫名字為單位住戶，於今年7月遭房委會覆函拒絕。房委會稱，政策只承認異性夫婦為家庭成員，可以免補地價加入成為居屋住客，申請人的個案不符合此標準。

申請人：構成性別歧視 促裁定違憲

申請人認為，房委會現行政策對申請人及其丈夫構成性別歧視，違反人人平等、保障私有產權、私隱及組織家庭等基本人權，要求法庭下頒令有關政策違憲，應予以撤銷。

【申請編號：HCAL 2875/19】