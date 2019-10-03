捱朱經緯一棍覺醒 鄭仲恒戰區選：回饋當日受助

捱過旺角那夜、由朱經緯打出的一棍，他自覺從此不能再當一隻「港豬」，「我有責任站出來，因為（遇襲）被拍攝到，知道（朱經緯）是誰人；但有人被打到頭破血流都沒被拍攝到」。隨之而來是漫長程序，每次錄取口供均花大半天，他也覺身心疲累，兩年多後朱經緯才終被起訴。

嘆警方「汲取」教訓：蒙面遮編號

反修例運動警民衝突較佔領運動更見激烈，鄭仲恒自覺慚愧，「我只是被打了一棍，許多較我更年少的人，卻被打至頭破血流」。他憶述當年盼藉追究朱經緯傳達信息：警暴是不被容許；當下警方「汲取」了教訓，對策卻是蒙面、遮蓋編號，「不知是我幸運還是他（朱經緯）不幸」，他說的幸運，是因為他於5年前被打，而非今時今日。

佔領運動翌年，友人建議鄭仲恒出戰區議會，他當時自覺未夠成熟；直至反修例運動以來他總慚愧無走上前線，只主力參與遊行集會，「前線少年被打到頭破血流，我卻什麼都做不到，或會有很多顧慮，像明天要上班」。考慮參選，一來盼走入體制改變社會，亦出於希望協助居民維護權益的心情。

鄭仲恒憶述當年被打後只覺無助，「我是nobody，無人幫助，那時主動找人幫忙看可以如何處理，但其他人未必知道怎樣做」；當年許多市民持續為他發聲，亦令他今天冀出一分力，「我想做個幫助人的角色，即使小事，像（街坊）不懂填表申請生果金，大至維護權益，其實許多人都需要協助」。他在沙田區長大，街坊稱鞍泰未見非建制出戰，從此他就走上清晨擺街站後上班、下班再派單張的生活。

翻查資料，沙田區政湯子霈亦有意出戰，鄭仲恒稱會再協調。當區區議員為民建聯招文亮，鄭仲恒稱難以評估勝算，至於未來會否有意從政或加入政黨，他稱不欲受太多掣肘，當下無意入黨。

明報記者 邱榕瀅

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