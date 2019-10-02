【Emily】閱兵眾裏尋他 光頭警閃現央視6秒鐘

劉sir個微博叫「香港光頭警長」，現時已經有62萬粉絲，單係有關閱兵微博，4個鐘就有14萬人點讚。據微博介紹「香港光頭警長」嘅影響力，單係前日嘅閱讀數量就有逾百萬。香港警隊代表上京後，獲網友送上「萬名網友大禮」，包括保溫杯同祝福冊，劉sir喺微博感謝「同胞」，仲話每一頁都令佢差啲掉眼淚，感謝佢哋對香港警隊嘅支持。

梁美芬合照

「驚喜的意外收穫」

劉sir及同袍喺北京亦成為焦點，早前佢夜遊王府井亦被民眾認出並要求合照；噚日閱兵時，經民聯立法會議員梁美芬特別同一班阿sir合照，佢形容係「驚喜的意外收穫」，其中一張相劉sir仲搭住梁美芬膊頭。

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