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港聞
2019年10月1日星期二
港聞二
習：祖國全力支持 繼續高度自治 林鄭率國慶團訪京 名單無泛民
建政後最大規模閱兵 東風41壓軸
中大民調：林鄭三司評分續見新低
批港教育「去中國」 陳佐洱：學生受蒙蔽
韓戰後塑完整軍工體系 今求國防現代化 與美逐鹿 中國強軍路漫長
核彈數眾說紛紜 專家料戰力世界前三
「黨指揮槍」 黨內政爭牽動軍方地位
前布政司鍾逸傑逝世 享年92 讚以港為家 林鄭哀悼「尊敬的長輩」
專訪：區戰牛頭角迎硬仗 前記者：港人心態「豁出去」
藉轉數快盜17萬 男子囚20月
日打3份工 六旬小巴司機炒車亡
踢凹「冚旗」的士 退休檢控官罰款
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【明報專訊】（請看附圖）
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習：祖國全力支持 繼續高度自治 林鄭率國慶團訪京 名單無泛民
建政後最大規模閱兵 東風41壓軸
中大民調：林鄭三司評分續見新低
批港教育「去中國」 陳佐洱：學生受蒙蔽
韓戰後塑完整軍工體系 今求國防現代化 與美逐鹿 中國強軍路漫長
核彈數眾說紛紜 專家料戰力世界前三
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前布政司鍾逸傑逝世 享年92 讚以港為家 林鄭哀悼「尊敬的長輩」
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