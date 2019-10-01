踢凹「冚旗」的士 退休檢控官罰款

60歲的被告布偉倫早前否認一項刑事損壞罪。控罪稱，布偉倫去年3月16日在中環雲咸街55號無合理辯解而損毁一輛的士。

案情指出，涉案司機王季林當日下午4時多到的士管理公司取車，該的士完好無缺。晚上11時許，被告及友人截車時，王已「冚旗」和表示不載客；之後車身左方出現「嘭」一聲，車身左尾門有一個凹位。王引述被告以廣東話承認「係我踢㗎」，又質問「邊個叫你唔車我返屋企？」辯方質疑被告被的士撞到，才跳起避開，令車身留下凹痕，惟王否認此說法。

裁判官香淑嫻指出，事主王季林雖有濫收車資等案底，但他在本案是誠實可靠的證人；他有6年駕駛的士經驗，相信取車時會妥善檢查車輛，因此凹痕是案發造成的。香官又稱，該車身凹痕有一定高度，事主又引述被告稱「係我踢㗎」，裁定被告蓄意踢凹車身。

被告的證人供辭和辯方曾稱，案發時的士車速很快，被告要跳起避開的士；惟香官稱，被告在未經宣誓下錄取該口供，因此法庭不予比重。

辯方求情時稱，被告在律政司工作20年，長期為香港社會和司法制度服務。香官終裁定罰款3000元，並向涉案司機賠償4500元維修費。

【案件編號：ESCC2138/18】