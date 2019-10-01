日打3份工 六旬小巴司機炒車亡

前晚10時許，一輛空載綠色專線小巴駛至石硤尾龍翔道近澤安邨支路時，失控撼防撞欄及石壆，小巴彈起，後輪卡在欄杆，車頭指向下方的大埔道油站。消防接報到場，先固定車輛，車廂沒發現司機及乘客，其後搜索至位處10多米下近大埔道的山坡，發現受傷昏迷的66歲羅姓小巴司機，人員將他抬到路面並送院搶救，至昨凌晨零時13分證實不治，案件交由西九龍總區交通部特別調查隊調查。

經營洗衣店 每朝送報紙

澤安邨一間辦館負責人區女士透露，羅約在9年前頂手澤安邨一間洗衣店，與兒子二人經營，他每朝駕客貨車到畢架山送報紙後再回洗衣店，間中替更小巴司機，日打3份工，區女士形容他為人勤奮。深水埗區議員吳美表示，不肯定羅的健康狀况，「但平時見到佢都好精神」。

過路老婦遭貨車撞斃

另外，昨早11時45分，49歲劉姓司機駕駛一輛中型貨車沿長沙灣道行駛，至欽州街交界長沙灣政府合署對開時，撞倒一名正過路的婦人，婦人多處重創，送往明愛醫院搶救，延至中午12時許不治。該婦人沒有身分證明文件，約70至80歲，身高1.5米，事發時穿白色和藍色上衣、黑色長褲，攜有一個白色袋。

警方拉起封鎖線調查意外肇因，現場地面留下大灘血漬，警方其後將貨車移至路邊調查。劉姓貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件，並呼籲該婦人的親人及意外目擊者致電3661 9058或3661 9000與警方聯絡。