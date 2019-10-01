藉轉數快盜17萬 男子囚20月

充值假支付寶帳戶 6人受害

21項控罪指被告陳志豪（23歲）去年10月期間利用不法取得的6人資料，登記假的支付寶帳戶，透過轉數快盜取受害人銀行戶口約17.5萬元；意圖詐騙而誘使受害人所屬銀行向被告授權轉帳，導致被告獲得利益。

控方案情稱，被告用轉數快提取6名受害人近17萬元存款後，將款項存入12個支付寶帳戶，包括自己的帳戶及Tap & Go「拍住賞」戶口；其後以12個支付寶帳戶清洗逾42萬贓款。被告警誡後承認他從facebook「散工王」群組取得6人資料，才可假冒他們登記支付寶帳戶。

裁判官判刑時說，被告犯案時自知無力還款，卻精心策劃如此迂迴的犯罪手法，加上他在另一宗欺詐案棄保潛逃下干犯本案，判監是唯一選擇，判囚20月。被告另涉去年在拍賣平台Carousell賣閃卡、模型及PS4光碟，收了買家約7500元卻不發貨，他早前承認3項欺詐罪，昨被判囚8周；刑期與轉數快案件分期執行。

【案件編號：ESCC51、2231/19】