專訪：區戰牛頭角迎硬仗 前記者：港人心態「豁出去」

昔撰社區新聞 與市民同呼吸

做新聞和做地區工作有同也有異。29歲的李詠珊曾分別於雜誌和報章任「投訴版」和社區新聞記者，她說做記者與落區相同之處，在於與市民「同呼吸」，一起查找民生問題根源，例如「為何買菜、停車場租金愈來愈貴」 ，過去以記者角色聆聽市民，現時在地區接收街坊個案也如出一轍。

傳媒經驗讓李詠珊增廣見聞，接觸政界左中右人士看法。她說做記者較着重「看大局、看大畫面」，雖會留意微小議題，但未必有太多空間道出民生小事，然而這類「小事」正是街坊關注焦點，記者通常是報道市民聲音的旁觀者，並非主動「處理」個案，相反地區工作就要迅速為街坊解決最貼身的小議題。

李詠珊去年離任記者，在港大修讀人權法碩士學位。反修例運動6月爆發，她說原只計劃替友人助選，惟其一直不太接觸時事、從沒出席遊行的母親，卻在6月參加兩場百萬人遊行，兩人在途上談及區選時，母親問她既然有能力，「為何不去幫手（參選）？」這番話令李詠珊反思，最終在家人和朋友支持下，7月決定在牛頭角下邨展開地區工作，該區現任區議員為民建聯張姚彬。

認落區遲不利選情

踏入社區，李詠珊說要心存謙卑、積極學習，自己落區非以政治議題為賣點，而是主打社區議題，希望市民支持民主派不止出於政見，而是欣賞地區工作。她相信其優勢是自小在選區附近長大，但承認較遲落區不利選情，勝選「很難」，但抱着「nothing to lose（豁出去）」的心態迎戰，懷爭勝的決心工作。

明報記者 梁智康