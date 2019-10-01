前布政司鍾逸傑逝世 享年92 讚以港為家 林鄭哀悼「尊敬的長輩」

梁振英：臥病仍憂心香港

曾與鍾逸傑共事的民政事務局前常任秘書長李麗娟接受傳媒查詢時，讚揚對方一直心繫香港。她上周六到醫院探望鍾逸傑，稱他消瘦不少，說話不多但依舊「精靈」；至昨早約6時陷昏迷，其女兒等家人一直陪伴在旁，形容鍾逸傑「走得安詳」。

特首林鄭月娥昨晚發稿表示，鍾逸傑是她十分尊敬的長輩，她在過去幾星期多次探望，對方給予她很大支持和很多語重心長的意見，令她十分感動。林太稱，鍾逸傑1950年代來港後一直以港為家，回歸前在政府擔任不同崗位至布政司，退任後從事本地青年工作和內地慈善事業等，一生致力服務社會，成就卓越，深受社會人士敬重。

「新市鎮之父」 曾任港事顧問

鍾逸傑是港英政府資深官員，曾任政務司及布政司。1986年港督尤德逝世，鍾逸傑曾任署理港督4個月。鍾於1970年代曾參與沙田、大埔、屯門等多個新市鎮發展。鍾逸傑今年3月接受傳媒訪問時談及香港目前狀况，稱香港正在轉變，但不是倒退，仍是有活力的社會，對香港並不悲觀。

鍾逸傑不但在港英政府位居重職，並在回歸前的過渡期獲北京邀請擔任港事顧問。他2012年公開支持梁振英參選特首，更出任其參選顧問。2017年特首選舉時，梁振英放棄競逐連任，鍾逸傑支持新民黨主席葉劉淑儀參選。

梁振英在facebook讚揚鍾逸傑是香港的好公僕、中國的老朋友，退休後為香港的平穩過渡、房屋問題盡心盡力。葉劉淑儀對鍾離世表示十分哀傷，透露鍾逸傑當年是其婚禮的主禮嘉賓；今年8月中得悉對方病重，曾接受手術，她多次探望，形容鍾手術後精神欠佳，但仍關心香港局勢，查問局勢是否已轉趨平靜。