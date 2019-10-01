韓戰後塑完整軍工體系 今求國防現代化 與美逐鹿 中國強軍路漫長

今天是中華人民共和國成立70周年，天安門廣場的閱兵全球注目。中華人民共和國就是中共領導下的解放軍推翻國民黨政權而建立，身兼軍委主席的國家主席習近平已獲得「重塑軍隊和國防的統帥」稱呼，但強軍目標仍長路漫漫。依據規劃，中國力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到2050年全面建成「世界一流軍隊」。

明報記者 龐晈明

專家：殲-20國產航母相形見絀

「世界一流軍隊」是以美軍為目標的，今天閱兵，將亮相的許多新裝備屬戰略武器或具有突破技術。內地軍事評論員吳戈認為，如今單憑兵力數量及軍備總量，解放軍是美軍之後的世界第二，但跟美軍比，解放軍的實力還差得遠。不論是隱形戰機殲20還是國產航母，都顯得「拿不出手」，「包括東風41導彈，相關性能指標也大致是蘇聯在1970年代的水平」。

俄羅斯衛星通訊社引述軍事專家卡申（Vasily Kashin）認為，中國目前正同時系列生產東風41、東風5B和東風31AG這3種洲際彈道導彈，這是目前世界上任何國家也做不到。澳門國際軍事學會會長黃東表示，當中射程估計達14,000公里的東風41最具指標意義。

五角大樓指中國威脅日增

今年5月，美國國防部最新的《中國軍力報告》指出，中國軍隊威脅日增，解放軍正尋求在更多方面與美軍競爭，陸、海、空及導彈部隊都在挑戰美軍在區域的優勢。

70年前開國大典時閱兵，駛過天安門廣場的車輛、坦克都是美製的戰利品，飛越天安門上空的飛機也是繳自日軍和國軍。1950年韓戰爆發，中國派兵百萬支援朝鮮，換來蘇聯軍援，解放軍空軍從無到有。中國憑蘇援建立完整軍工體系，迅速擁有從坦克到戰機製造能力，自研發出核彈、衛星後，中國軍隊躋身全球前列。

70年後解放軍裝備已今非昔比。今日閱兵式上將展示東風41型等洲際導彈，它們是由第二炮兵改建的火箭軍「殺手鐧」；因不受《中導條約》限制，解放軍在導彈技術方面甚至領先美軍。陸軍方面，目前擁有6000輛主戰坦克、1萬多輛裝甲車的裝甲機械化部隊，在全球陸軍規模居首；99A型坦克及15式輕型主戰坦克將在閱兵亮相。已服役的運輸機運20及殲20都會亮相，空中方隊將展示具空中加油能力的轟6K改良版「轟6N」，標誌中國空軍已由國土防空轉變為「空天一體，攻防兼備」的現代空軍。

「下餃子」擴海軍規模 空軍轉型「空天一體」

目前中國海軍戰艦噸位90萬噸，僅次美國，但與美軍350萬噸相比，差距仍巨。近年隨着大手筆斥資，海軍掀起造艦高潮，被稱為「下餃子」（形容戰艦下水如餃子落鑊般密集），單計2018年中國海軍新下水戰艦達20多萬噸，居全球第一。繼引進烏克蘭的二手航母遼寧號服役後，首艘全國產航母亦已下水，第二艘國產航母也盛傳或於2020年下水。

中共十八大後，習近平主導的軍事改革，形成以陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊和預備役部隊構成的完整體系。今年7月24日發表的《新時代的中國國防》白皮書稱，在堅持「防禦性國防政策」前提下，解放軍將維護國家海洋權益，維護國家在太空、電磁、網絡空間等安全利益，維護國家海外利益。

分析：或10年內武統台灣

台灣問題成為解放軍擴軍備戰的最好理由，白皮書稱，如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜代價捍衛國家統一。黃東表示，今日閱兵既是中國軍改初步的成果展示，亦是向台灣和美國釋出強烈信號。他認為，未來10年台海可能進入最危險時期，解放軍對台武力統一只差「一聲令下」。在中共成立100周年、即2021年時，很可能為實現統一做好準備。吳戈認為，中共對實現統一有迫切希望，10年內不排除採取武統行動。

（中華人民共和國成立70周年專輯 六之一 軍事）