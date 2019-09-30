【Emily】波鞋街重建「找數」 體育館虛擬實境練波

Sports Expo佔地2100方呎，分遊戲區、體育資訊區同埋名人堂3個場區。當中遊戲區應用虛擬實境技術，設置3個唔同特色嘅區域，包括虛擬競技場、體感遊戲區同虛擬實境遊戲區。

模擬籃球運球 足球九宮格跳步訓練

韋志成噚日特別介紹「虛擬競技場」，話場地利用多媒體投影系統，分別模擬籃球員運球、足球員速度協調同九宮格跳步訓練3種模式，市民只要跟隨指令，就可體驗到足球、籃球嘅標準動作同步法。韋志成話遊戲動作全部根據運動員建議設計，唔少嘉賓都讚遊戲夠互動。

至於另外兩個遊戲區域，市民可體驗滑浪風帆、沙灘排球、乒乓球等，仲可以同星級運動員「同場」特訓。

館內體育資訊區就設有兩個互動觸控顯示屏，市民可觀看40幾種運動嘅資訊同超過200張歷史圖片，包括港隊喺歷屆奧運、亞運等大型國際賽事奪標圖片等。「名人堂」就請嚟十幾名港隊精英運動員分享故事。