已獲內地發明專利 研推自家智能手表

至於尹啟揚本人，則在2006年畢業於香港科技大學，取得機械工程學士學位，之後13年一直任職於半導體行業，曾經先後在兩間大公司工作。由於尹啟揚是4人當中商業經驗最豐富者，尤其是銷售，所以由他擔任公司行政總裁，負責業務洽談和市場推廣。

據悉，公司在內地取得1項發明專利，並有3項正在審核或申請當中。今年「中國深圳創新創業大賽」中，公司入圍準決賽，此外亦入選了「創科香港基金會」（HKXF）主辦的創業加速器計劃X-PLAN創科超人團。

除了已簽訂授權協議的創龍之外，公司現正和一間港資公司及一間內地公司商討合作。其中，前者從事手表生產已有大約30年之久，但主要從事ODM（設計及代工生產）和OEM（代工生產）業務，較少以自有品牌的方式推出產品。至於後者，則是內地有名的科技公司。

尹啟揚稱有意推出自家智能手表，預料要到2021至2022年成事，而且也不是主要業務，主要收入仍然是來自向其他公司提供技術授權。

為了在創業初期盡量節省開支，振科智能科技成立以來一直未有租用辦公室，4名創辦人分別在香港和深圳的家中工作。精打細算之下，若不計算4人工資，成立至今只使用了不到20萬港元。

創投基金入股 公司估值近1000萬

早前，該公司已釋出了小量股權，換取香港一個創投基金入股。若以入股金額和股權比例計算，該公司的估值接近1000萬。公司正申請成為香港科技園培育公司，成功的話短期內會有正式辦公室。未來計劃參加更多創業比賽，以宣傳及物色商業合作伙伴。