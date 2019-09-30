手背變身鍵盤 智能手表輕鬆輸入 屏幕太小難打字 初企解痛點捕商機

明報記者 薛偉傑

傳統輸入法用戶體驗差 語音輸入或泄私隱

振科智能科技有限公司（Vibint AI Limited）行政總裁尹啟揚表示，智能手表和智能手環銷量頗高，但這些產品有一大缺點，就是屏幕面積太小，很難用手輸入資料，不論手寫還是打字的用戶體驗都很差，兼且會拉低準確率，間接限制用途。使用語音輸入又易受周圍環境的噪音限制，也可能會泄漏個人私隱或機密資料，並非任何場景都適合。

該公司研發Vitype，放棄透過屏幕或語音輸入，將用戶佩戴智能手表或手環的手（通常是左手）的手背或4隻手指變成虛擬鍵盤，透過骨傳導技術輸入資料。

用戶以手指敲擊手背或手指皮膚時，會令骨頭和軟組織產生震動，震動會傳回智能手表或智能手環。智能手表或智能手環內置加速度計及陀螺儀，可從震動訊號偵測出敲擊位置，當中涉及人工智能機器學習技術。用戶預先將手背或4隻手指不同位置設定成虛擬鍵盤的數字鍵，要輸入數字就不再是難事。輸入英文字母則用傳統手機數字鍵下代表數個英文字母的方法（如數字鍵「2」下可再選取ABC、「3」可選DEF，餘此類推），藉不同敲擊次數輸入不同字母。

稱節省硬件成本 盼普及應用

尹啟揚表示，一般智能手表內置加速度計及陀螺儀。至於智能手環，零售價數百元級數的亦已內置同樣功能。以他所知，第1代至第3代的小米手環未有內置加速度計及陀螺儀，但今年中推出的小米手環4已配備。至於Apple、三星、華為、LG、Fitbit等亦有配備。

該公司認為，Vitype輸入法方案可以適用主流智能手表和智能手環，毋須生產商增加硬件成本，只要加入該公司的軟件。公司希望同時與多個品牌或生產商授權合作，令Vitype方案普及。

尹啟揚指出，除了智能手表和智能手環，Vitype還可以應用於其他裝置。例如，智能眼鏡雖然可以聽歌、看短片、拍攝或錄影、翻譯、導航、上網、打出或接聽電話等，但至今仍不普及，其中一個主要原因就是使用起來非常不便。之前業界曾經使用或研究的控制方式，包括：眨眼、多鍵按鈕、多點式觸控板、語音指令、手勢操控等，但都分別有缺點。若然用戶有佩戴智能手表，便可以透過Vitype的虛擬鍵盤和智能手表來操控智能眼鏡，至少在拍攝或錄影、打出電話以及輸入小量資料時，會方便得多。

尹啟揚稱公司早前與港商創龍（MAD Gaze Limited）簽下授權協議，創龍計劃明年3月推出智能手表，全球率先採用Vitype操作方法。該款手表除可獨立使用，還可以控制創龍舊款或以後推出的智能眼鏡。中長期來說，尹啟揚認為，Vitype有望應用於智能家居，但仍需時間研究。