4漢西貢街頭棍毆工黨何偉航

警列傷人 4漢逃去無人被捕

遇襲的35歲何偉航，頭及雙手受傷清醒，另一名34歲外籍男子企圖制止時亦被打傷頭部，兩人送院治理。事發昨午4時許，何偉航途經西貢萬年街23號對開時，突然被4名持硬物及棍的男子圍毆，有市民曾上前喝止，4男子事後逃去。警方接報到場調查，暫列襲擊致造成身體傷害案件處理，由黃大仙警區刑事調查隊跟進，暫時沒有人被捕，其動機仍有待深入調查。

何偉航為工黨成員，曾在西貢舉辦「反送中放映會」，現為西貢白沙灣社區幹事，與考慮披甲西貢離島的陳嘉琳、西貢市中心的梁衍忻合組「西貢鄉民」，關注西貢近郊發展。何本身為原居民，去年底曾於鄉郊代表選舉，競逐西貢北約高塘原居民代表，最終獲7票落敗。何偉航昨回覆記者稱，暫時需要休息及將要做手術，並請目擊者協助還原真相。

工黨斥有預謀 針對不同政見者

工黨昨日發表聲明，斥暴徒的襲擊行為是「有預謀有組織」，明顯針對政見不同人士，令社區中不能存在不同聲音，製造白色恐怖；「工黨對此等卑劣可恥的暴力行徑，作出最強烈的譴責」。