港航故障折返 降落冒煙爆胎

機管局發言人表示，昨午12時36分接獲通知，香港航空編號HX707一班飛往印尼峇里登巴薩（Denpasar）的航班須緊急折返及戒備。客機於昨午12時57分降落香港國際機場，並停泊於機場南跑道等待進一步調查，其間機管局安排機場巴士接載受影響乘客。受事故影響，機場南跑道暫時關閉，並於昨午2時40分重開。

消防一度「全面戒備」

消防接獲通知後，因應情况隨即啟動較高級別「全面戒備」（full emergency standby）動員，派出多輛消防車及救護車聯同機管局車輛嚴陣以待。客機着陸時輪胎冒出白煙及爆胎，幸最後安全降落，經檢查後沒有人受傷，即解除「全面戒備」。

香港航空回覆查詢表示，該航班於下午起飛後不久因機件故障折返，當時機上共有280名乘客及12名機組人員，已安排乘客轉乘另一客機繼續行程，對乘客造成不便致歉，公司已就事件通報民航處。據機管局網頁資料，HX707航班原於昨午12時05分起飛往登巴薩，受影響乘客轉乘另一客機繼續行程，該航班於昨午5時18分啟航。

今年5月，香港航空飛東京航線，4日內共有7班客機共17件零件脫落，包括照明燈零件及螺絲等，其中有航班延誤逾6小時始能起飛。