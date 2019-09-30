張國鈞斥連儂牆影響公平選舉

張國鈞昨於無綫電視節目《講清講楚》上質疑，「若在不公平選舉下進行選舉，大家是否願意接受？」他節目後稱，若票站受衝擊、令選民擔心人身安全而不敢投票，是否能公平選舉；又稱「連儂牆」嚴重影響公平選舉，各區連儂牆不少負面內容都是攻擊建制派議員、幹事，選舉法例並不容許。

梁美芬批教育出問題：

不止通識 是整個高中教育

另外，經民聯梁美芬昨在港台節目《城市論壇》上，對於年輕人中國人身分認同低落，她稱香港回歸後教育出現問題，「不止通識，是整個高中教育，漫山遍野什麼教育都沒有，任由老師講，又不能確保質素」。公民黨陳淑莊說，年輕人對中國身分自豪感長期處低位，無論中國政府給予多少甜頭、方便，至今都未能買到民心，「冀有能力者真誠檢討」。

港大學生會前會長孫曉嵐引述港大民研稱，18至29歲年輕人對中國身分認同「愈行愈遠」，因打壓最深是年輕人。她稱2014年以來不少聲音要求制度改革，但政府卻無視年輕人意見更「要拉要鎖」。她質疑當人大「 8．31決定」對普選落閘、「參選權為人權，落了閘談何法治？沒有基本人權，法治從何而來？」

梁美芬反駁，政改須循序漸進，《基本法》23條亦同樣未立法，強調不能只談雙普選、不理國家安全。陳淑莊質疑，為何香港雙普選須與23條立法掛鈎，強調若法治無民主便會容易被蠶食。