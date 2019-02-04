林鄭率240人上京 10．1黃昏返港 代表團明後日看閱兵參觀成就展

政府新聞處昨日發稿，稱林太今將率領香港各界人士組成、成員逾240人的代表團前赴北京，明日黃昏將經深圳回港，在她離港期間，由政務司長張建宗署理特首職務。本報曾向政府查詢林太在北京行程、將會見哪些官員、為何明日已返港等問題，特首辦表示「在北京期間，行政長官會參加慶祝中華人民共和國成立70周年活動」。

至於訪京團組成名單以及準則，政制及內地事務局稱成員來自社會各界，邀請由中央政府發出，並稱待確認名單後會適時公布。

代表團港島集合往機場

成員：不能自行前往

國慶訪京團今早出發到機場，因應近日社會情况，政府安排嘉賓今日先會在港島區集合，再乘車或船到機場，有出席者表示不能自行前往機場。據了解，嘉賓了解在京的初步行程，包括今晚在人民大會堂舉行的晚宴、10．1國慶早上出席閱兵、當晚有文藝表演晚會，而10月2日則會參觀國慶70周年成就展。

政府消息：關心香港情况林鄭縮短行程

林鄭月娥明日黃昏便提早返港，政府消息稱，林太關心香港情况，故盡量縮短行程。

港區人大代表則另外組團訪京，人代田北辰估計香港人士訪京「閒閒地三四百人」。對於林太提早返港，田北辰認為香港明日料將有大事故，林太「兩邊走」亦是合適做法。

除了各界組成的訪京團外，另有10名警隊代表亦獲邀前往北京，參加國慶活動。代表團團長為警務處高級助理處長李建輝，團員包括早前在葵涌警署外向示威者舉槍示警的機動部隊警署警長劉澤基、警務督察協會主席伍偉基、員佐級協會主席林志偉等，他們昨日已抵達北京，傳媒報道傍晚拜訪公安部。

林志偉抵京 稱國家認同警隊

難阻市民認為警隊非中立

林志偉昨於北京表示，相信獲邀訪京是國家對警隊工作表現有正面看法，至於會否影響警民關係，林志偉稱，「我看不到有」，因商界、政府部門等界別亦有獲邀；但稱若市民認為警隊非中立，亦無法阻止其想法。

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