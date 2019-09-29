一助流產胎安葬 一為獨居長者辦後事 守護逝者 神父、義工膺人道獎

陳志明神父於2017年首次接獲一對夫婦求助，該名太太的第三胎在15周時流產，當年未足24周的流產胎被視作「醫療廢物」。她患上嚴重產後抑鬱，唯一心願是能為寶寶好好安葬。陳志明於是聯絡食環署及律政署，最後在柴灣天主教墳場尋找到5個位置劃作「天使花園」，存放未足24周胎兒的遺骸。

流產胎過去被視醫療廢物

當時陳幫為該流產胎舉行彌撒，他對該對父母說，在天主教教義中，精子和卵子結合便已是人，而人生下來便有罪，不過「小BB」未出生，所以是無罪的天使。他憶述，當時下着大雨，該母親聽到這番話後便釋懷了。此後，他繼續致力推廣安葬流產胎，教育公衆。天使花園目前已有42個「小BB」存放，而今年初荃灣華人永遠墳場的「寧馨園」及和合石橋頭路靈灰安置所的「永愛園」相繼啓用，令更多「小BB」能有尊嚴地離開。

三兄妹隔兩地 助圓合葬遺願

另一邊廂，57歲的施清白本身是商人，機緣巧合下成為榕光社的義工。在探望長者時，她發現不少無兒無女的獨居長者擔憂離世後的殮葬安排。她自1995年開始定期探望這些老人，又會按照他們意願代辦身後事。曾有獨居老伯希望海葬，若然無義工幫助，伯伯恐怕會沒名沒姓地長埋黃土，最終義工團隊完成了伯伯的心願。又有一次，她幫一個婆婆舉行葬禮，婆婆的二哥對她說，他的心願是三兄妹合葬，但大哥半年前在內地去世，運送遺體過程繁複。雖然二哥等不到大哥遺體運回港和妹妹合葬就去世了，但在二哥過世後，施清白為他完成了心願。她認為人道精神就是尊重、關愛每一個生命。

有人或覺得進出殮房很恐怖，但服務了幾十名長者的施清白說，已把這些老人當作家人，也曾因太傷心，不願和老人告別。她說這些經歷讓她對生死有另一番體會，「生死好無常，都唔知幾時會發生，我已經隨時ready好（死亡）了」。不論是誰都好，每個人都值得有尊嚴的離去，你我如是，「小BB」如是，獨居長者也如是。

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