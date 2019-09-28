【Emily】林鄭對話會 Ann姐邊彈邊響應

【明報專訊】政府前晚舉行社區對話，民建聯立法會議員蔣麗芸（Ann姐）就話，政府舉行對話但唔回應市民訴求只會「適得其反」。Ann姐決定自己去聽青年心聲，佢噚日喺facebook宣布，會舉辦「青年心聲聆聽會」，話林鄭推動對話文化，佢認為值得響應，所以舉辦有關活動，以了解青年訴求，直接推動官員跟進，喺議員崗位上為化解社會問題盡最大努力。
Ann姐聆聽會下星期五晏晝4點喺港島區舉行，名額50個，如報名超出名額會抽籤決定。佢向年輕人承諾，聽到嘅意見必定會聆聽同跟進：「你的願景，是我的工作目標」。
辦青年聆聽會 人太多會抽籤
其實Ann姐日前已走入中學，仲同同場嘅民主黨林卓廷激辯。事源沙田一間中學日前舉辦題為「重建獅子山下——香港何去何從」時事論壇，邀請Ann姐同阿廷做嘉賓。Ann姐同Emily講，論壇中佢哋討論抗爭係咪會繼續、覺得可以點解決等，佢形容出席學生表現都好好，佢同阿廷講完嘢，台下都會有掌聲，又笑言佢同阿廷不時互窒，學生似乎對佢哋互窒都投入，關注邊個窒人叻啲。
阿廷就同Emily講，佢同Ann姐都有針鋒相對、「有多少火花」，例如佢同同學提到民建聯之前就撐修例，出咗事就批評政府諮詢不足，但強調佢哋都無針對對方個人。阿廷透露，活動係早前出席一個集會時，該校學生邀請佢出席，但如果Ann姐唔肯去相信都搞唔成。