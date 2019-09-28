【Emily】林鄭對話會 Ann姐邊彈邊響應

Ann姐聆聽會下星期五晏晝4點喺港島區舉行，名額50個，如報名超出名額會抽籤決定。佢向年輕人承諾，聽到嘅意見必定會聆聽同跟進：「你的願景，是我的工作目標」。

辦青年聆聽會 人太多會抽籤

其實Ann姐日前已走入中學，仲同同場嘅民主黨林卓廷激辯。事源沙田一間中學日前舉辦題為「重建獅子山下——香港何去何從」時事論壇，邀請Ann姐同阿廷做嘉賓。Ann姐同Emily講，論壇中佢哋討論抗爭係咪會繼續、覺得可以點解決等，佢形容出席學生表現都好好，佢同阿廷講完嘢，台下都會有掌聲，又笑言佢同阿廷不時互窒，學生似乎對佢哋互窒都投入，關注邊個窒人叻啲。

阿廷就同Emily講，佢同Ann姐都有針鋒相對、「有多少火花」，例如佢同同學提到民建聯之前就撐修例，出咗事就批評政府諮詢不足，但強調佢哋都無針對對方個人。阿廷透露，活動係早前出席一個集會時，該校學生邀請佢出席，但如果Ann姐唔肯去相信都搞唔成。