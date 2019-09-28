裸照逼12歲童性交 廚工囚4年半

事主患創傷後壓力症 疑神疑鬼

被告蔡盛昌（28歲）早前承認一項刑事恐嚇、兩項與13歲以下兒童性交及一項管有兒童色情物品罪。法官引述女童創傷報告指出，事主患有創傷後壓力症候群，感到憤怒、羞愧、害怕和自責，亦變得疑神疑鬼，需接受心理輔導。

官指被告狡猾 重犯可能高

被告的心理報告則顯示，被告向心理學家聲稱，他沒以裸照威脅事主，反而是事主要求與他性交。法官說，被告嘗試降低自身罪責和角色，法庭不會接受相關說法，又指出他有反社會人格障礙和戀童傾向，重犯可能高，形容他為人自我中心、不可信和狡猾。

案情指，當時26歲的被告，於2017年11月在facebook認識12歲事主，但訛稱自己15歲，兩人其後交換電話及在WhatsApp聊天。被告曾不斷要求事主傳送私處照片，事主應要求拍攝裸照。被告最終以裸照威脅事主與他性交，事主因害怕照片在網上被公開而就範。事主後來將事件告知母親，最終報警。警方調查發現，被告手機有一張事主私處照片，並有瀏覽兒童色情網站紀錄，事主內褲亦驗出被告精液。

【案件編號：HCCC208/19】

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