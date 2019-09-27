【Emily】每行座位派員「坐鎮」 3局長變布景板 對話會安檢嚴 化妝品都禁

林太話歡迎嚟閉門小組

對話會7點開始，唔少行家早至3點就排隊，唔少軍裝警喺附近巡邏，5點左右有職員開始為百幾個中外傳媒登記，記者要展示記者證及登記手機號碼，之後分批上2樓安檢。Emily過安檢時，職員提醒雨傘、水壺、化妝品等都唔准帶入場，頭盔面罩都唔帶得，Emily唯有寄存物件。整個登記安檢程序約需35分鐘，等嘅時間居多。

參加市民黃藍都有，當有個女子話要解散香港電台，全場即刻「嘩」一聲。對話會期間館外有大批人喊口號，但其實場內聽唔到，有幾名參加者就建議林太不如到場外同示威者對話。有參加者又質疑點解發言限時3分鐘，雙方亦無乜互動，反問林太見政商界時又唔限對方3分鐘發言？有人就質疑今次活動嘅選址及形式。

林太都有回應，話第一次搞呢種形式，下次安排可以改善；又話其實都有搞閉門小組對話，十幾人會傾三四個鐘，歡迎大家參加。有參加者即場叫大家舉手，表態要參加小組對話；主持人吳璟儁完場前就話大家可以留底聯絡方法。對話會有4個局長出席，除咗政制及內地事務局長聶德權有講幾句，民政局長劉江華、食衛局長陳肇始及商經局長邱騰華都做咗人肉布景板。