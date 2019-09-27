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2019年9月27日星期五
港聞二
47直資校加費 平均6% 直資議會：「學位化」資助未抵額外支出
68私校平均加7%
港資內地訂餐系統 獲創投基金注1800萬
伊館築人鏈 醫院局部關
13政府工程投標價低於估算 最多差逾6億
梁智仁：醫護集會不鼓勵 惟暫不特別處理
女嬰4天夭折 母指威院疏忽索償
涉軋紙機擲凹高院枱 「佔旺畫家」脫罪
12歲童商場墮下命危
覆核「以家庭申公屋被拒」 同志配偶指間接歧視 房會：會令異性伴侶失部分單位
退休空姐追國泰特惠金敗訴
教師經理夫婦瞞出租7物業 逃稅21萬 官稱應判監
生活費爭執 兄控殺弟
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【Emily】周庭膺日本《福布斯》50具影響力人物
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【Emily】林鄭和理傾3字被指抄橋
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【明報專訊】（請看附圖）
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