教師經理夫婦瞞出租7物業 逃稅21萬 官稱應判監

求情稱誤信地產經紀 官不接受

夫婦被告為教師黃玉玲（50歲）及品質監控經理余蔭偉（55歲），分別被票控6項及4項蓄意意圖逃稅。辯方求情稱，誤信地產經紀之言，故沒有向稅局申報物業租金收入。裁判官不接受解釋，認為以兩人的教育背景，不可能輕信地產經紀的說法。

案情透露，兩名被告在涉案期間各自擁有4個物業，只有一個物業為兩人的自住單位，其餘均作出租用途，並透過各自的個人銀行戶口收取每月租金，7個物業並非全部同時擁有，其間有買賣；但他們在相關課稅年度的報稅表沒有申報出租用途的物業。

黃玉玲在2008/09至2013/14的6個課稅年度，漏報租金收入共118.6萬元，另在其在2008/09課稅年度報稅表內虛報居所貸款利息扣除1.2萬元，分別逃繳物業稅稅款14.2萬元及薪俸稅稅款2076元，合共14.4萬元。余蔭偉則在2011/12至2014/15的4個課稅年度，在報稅表漏報租金收入共56.4萬元，逃繳物業稅稅款6.7萬元。稅局調查後，向兩人徵收少收稅款，他們已全數付清。

【案件編號：KTS12981-90/19】