退休空姐追國泰特惠金敗訴

申索人依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，每人申索3.5萬元。5人加入國泰超過30年，於2017年10至11月期間退休。被告人為其前僱主國泰航空有限公司（下稱國泰）。審裁官稱，國泰2017年面對嚴重虧損，退休員工不獲發特惠金為商業決定，加上國泰於12月派發特惠金時，申索人已退休，裁定國泰決定並非無理 。

指發獎金約定俗成 官稱無共識

申索人早前稱退休員工獲發獎金為約定俗成，審裁官認為，國泰和員工之間沒有共識，過往30年退休員工獲發獎金不代表2017年亦會。審裁官又接納國泰獎勵部門主管Richard Knight早前供稱，特惠金旨在鼓勵前線員工，故只向在職員工派發。審裁官說國泰沒有責任通知不合資格者，裁定申索方敗訴，並須支付被告方1.8萬元訟費。

國泰空中服務員工會副主席陳佩妍在庭外表示失望，將研究判辭並上訴，確保往後員工不會被剝削。她說申索人堅持追討，是由於做法約定俗成，「30年都無發生過呢件事（退休員工不獲發獎金）」。

【案件編號：LBTC824/18】