覆核「以家庭申公屋被拒」 同志配偶指間接歧視 房會：會令異性伴侶失部分單位

稱待遇如未婚異性情侶

申請人為Nick Infinger，答辯人為房屋委員會。申請方表示，目前只能在海外結婚的同性伴侶，在本港房屋政策上，待遇與未婚的異性情侶無異，形容情况構成間接歧視。雖然同性伴侶可以個人身分申請公屋單位，但比「一般家庭」的輪候時間更長，獲發單位後亦不能與其伴侶同住。

申請方又稱，本港目前面對房屋短缺問題，輪候公屋時間亦異常地長，故假如同性伴侶可以家庭身分申請公屋，將減省公屋單位的需求，有助紓減香港房屋短缺問題。

稱以家庭申請可減公屋需求

答辯方表示，公屋屬本港的重要資源，目前亦面臨短缺，政府制定相關政策時需要顧及社會和經濟層面的考慮，認為房委會應擁有較寬鬆的酌情衡量空間，法庭不應輕易干預，形容現時的政策屬不得已的選擇。

答辯方稱，現時的房屋政策涉保障傳統婚姻，又指終院雖已裁定同性公僕配偶可享福利和合併報稅，但兩案性質並不相同，形容「梁鎮罡案」只涉金錢上的安排，但本案假如容許同性伴侶可以「一般家庭」身分申請公屋，正輪候公屋的異性伴侶將會失去部分單位。

法官周家明指出，即使申請人成功以個人身分申請公屋，他仍無法與伴侶同住，現時制度似乎未能為申請人提供幫助。答辯方回應，撇除家庭的身分，申請人仍可申請輪候公屋。聆訊今續。

【案件編號：HCAL2647/18】