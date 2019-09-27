涉軋紙機擲凹高院枱 「佔旺畫家」脫罪

官指證人供辭不符口供紙

綜合庭上供辭，今年1月16日中午12時許，31歲被告潘浩超進入高院地下安檢區，在高院負責安檢工作的保安張蘭綺着被告打開背囊檢查，看見內有一把約8吋長的切紙刀和筆袋。她向被告表示，不可將軋紙機帶入法庭，被告卻大喊「刀在人在，刀亡人亡」。另一高級保安員潘炳熊要求被告將軋紙機寄存或丟掉，被告以粗口指罵，之後從背包抽出軋紙機，在「一秒不夠的瞬間」把它擲在桌上，並大喊「刀在人在」。

裁判官林子勤稱，本案爭議在於被告刻意抑或不慎將軋紙機擲向安檢桌，對於被告曾道出「刀在人在，刀亡人亡」，但保安員在口供沒有提及；另外警員作供稱被告雙手把軋紙機「高舉過頭」，口供紙卻沒有提到這些情節。基於證供描述，林官不排除被告可能意外脫手，涉案軋紙機是垂直跌落地面，物料堅硬，具有相當重量，如果被告用力將軋紙機擲向桌子，桌上的損壞理應有比現時更長、更深。據了解，事發後桌上凹痕長3厘米、闊2厘米。

除本案外，被告潘浩超另涉6月21日包圍警總案，被控襲警、刑事損壞及參與未經批准的集結罪共9罪，案件排期審理。

【案件編號：ESCC1541/19】