梁智仁：醫護集會不鼓勵 惟暫不特別處理

梁智仁表示，醫管局不鼓勵醫護舉辦集會，但若發生，須以不暴力、不人身攻擊及不影響病人和醫療服務為前提，目前不會對集會作特別處理。

稱繼任范鴻齡商界經驗豐 能帶新思維

對於中信泰富前董事總經理范鴻齡將接任醫管局主席，被外界質疑缺乏醫療經驗，梁智仁回應稱，范在商界有豐富經驗，有信心能帶領醫管局，繼續解決人口老化和醫療人手問題；又稱主席的職責並非專職醫療範疇，而是管理和推動政策，相信他能帶來新思維。

新總裁指醫院非集會場所 被質疑雙重標準

醫管局行政總裁高拔陞昨向醫管局員工發出「以尊重和信任前行」為題的電郵，提及「在保障病人安全及醫院運作的前提下，我們相信醫院並非示威和公眾集會的適合場所」。有網民在HA Secrets專頁反駁，醫院以往舉辦頒獎禮、論壇等活動，質疑該言論雙重標準。

被問及電郵的用意，是否要推出新政策禁止醫護舉辦集會，高拔陞在記者會回應稱，上任後到7個醫院聯網出席員工論壇，期望以電郵將他聽到的意見告知同事，他明白醫護對社會情况有想法，重申醫院並非集會的理想地方，但相信員工會保持專業、一視同仁對待病人。