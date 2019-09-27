13政府工程投標價低於估算 最多差逾6億

將軍澳工程估14億實8億 政府：競爭激烈

文件顯示，13個工程項目中，將軍澳跨灣連接路－D9路及相關工程的投標價與估算差額相差最遠，原本估算款額為13.8億元，最終接受投標價僅達7.57億元，相差6.26億元。其次是沙頭角污水處理廠第1期擴建工程及塘肚鄉村污水收集系統，接受的投標價與估算相差2.6億元。

工程界立法會議員盧偉國認為，近年立法會拉布變成常規化，導致政府撥款申請受拖延，包括工務工程的批款。盧偉國形容，目前建造業界工程量「時高時低」，有從業員亦慨嘆「一時做死，一時餓死」。他稱工程量不足，投標者會盡量調低價格，以維持生計。

業界：「拉布」致工程量不足 需調低價格

他補充，2018/19立法年度中，工務小組委員會通過審議提交財委會的項目涉及1402億元，但當中有700億元未獲財委會批出撥款，包括160億元的T2主幹路及茶果嶺隧道工程、180億元的西九綜合地庫工程，以及109億元的葵涌醫院和威爾斯醫院等的重建或擴建工程。