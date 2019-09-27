港資內地訂餐系統 獲創投基金注1800萬

至今最大投資 「餐道」逾3萬店用

餐道今年4月已宣布，獲海闊天空創投及基匯資本領投1億元A輪融資。海闊天空創投創辦人兼合伙人文立表示，「餐道」由畢業於中大電腦科學系、土生土長香港人李振宏於2014年創立，公司總部位於廣州，在北京、上海、香港等地設有分公司，專門提供可接合不同餐飲管理系統、訂單服務系統、外賣配送系統等的平台。

文立說，內地外賣市場近幾年高速發展，外賣已成為內地餐飲商戶日常訂單的重要渠道，孕育出「大眾點評」、「餓了麼」、「美團」等外賣平台。「餐道」開發的平台可協助餐飲商戶接收來自不同外賣平台的訂單，將之接入自己的管理系統，提高營運效率。

創投公司：4月已公布融資 政府跟不上

「餐道」的系統服務多個大型連鎖餐飲品牌，於內地有逾3萬店舖使用，本地的大型連鎖餐飲品牌亦有使用其服務，包括麥當勞及肯德基的外賣服務。

文立說，「餐道」業務已有盈利，規模增速亦高，「收入每年翻倍」，更是難得有港資企業在內地有出色表現，故提議政府跟投。惟他認為創科創投基金處理速度未能追上業界，4月公布的融資要9月才完成並不理想，期望政府加快進度，現仍有4個項目待政府審批。

就目前經濟情况，文立稱本身香港的資本市場已不太活躍，面對經濟下行風險，若初創企業只集中做香港市場會更難獲得融資，一方面香港市場小，增長潛力不足，會更重視業務擴充至其他市場的企業。

政府於2016年成立20億元「創科創投基金」，計及「餐道」，至今已公布投資3間公司，另外兩間分別為提供測試、檢驗和認證資訊平台的「環球法規科技集團」，獲投70萬美元（約550萬港元）；以及網購平台「友和」，獲投資650萬港元。

明報記者