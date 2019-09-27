47直資校加費 平均6% 直資議會：「學位化」資助未抵額外支出

教育局批出47間直資學校（包括12間小學及36間中學）加費申請，加費幅度平均5.84%，並否決1校申請。本報翻查教育局最新的「收費證明書」，直資中一全年學費由陳樹渠紀念中學700元至啓思中學83,210元不等。陳樹渠中學明年不再取錄中一生。

5加逾一成 稱換設施推小班

5間直資校加幅逾一成，其中保良局香港道教聯合會圓玄小學2019/20學年小一加學費兩成至12,600元，校方稱，過去4學年均沒調整學費，加學費原因是要優化學習環境及加強照顧學生學習需要，如改建「STEM Room」及裝修學校禮堂等，而教師人數亦比一般同班數的資助學校多。元朗伯裘書院增幅19%至5100元，校長黃頴東稱，主要用於改善學校電子學習設備，包括更換電腦、投影機等硬件設施。

粉嶺基督教香港信義會心誠中學中一加學費15%至7100元。輔導主任黎志榮稱，學校新推小班教學，由中一至中三各級5班，改為6組，故需額外聘請2至3名教師；他亦提及「教師學位化」政策亦增加教師薪酬開支。

直資學校議會副主席陳狄安稱，本學年資助學校全面落實教師職位學位化，直資亦需落實，但因直資教師人手，比津校編制團隊人手多，局方對直資校「學位化」資助不足以彌補額外支出，添直資校財政壓力，需由學費收入填補。

真道IB與DSE同加一成

此外，有7間直資同時開辦中學文憑試（DSE）及國際預科文憑（IB）課程（見表）。其中發生老師仇警言論風波的香港華人基督教聯會真道書院，高中IB及DSE課程均加9.8%。7校的IB課程學費比同校DSE課程貴，相差最遠的是拔萃男書院，IB課程學費每年約10萬元，本地學費只其一半，每年5萬元。啓思中學IB學程每年12.7萬元，冠絕直資校。

教育局稱，審批直資學校調整學費申請時，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長，包括向家長提供相關的學校財務資料和解釋加費的理由。直資學校亦須按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免和獎助學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

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