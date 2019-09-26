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港聞
2019年9月26日星期四
港聞二
今晚伊館對話 未擬圍水馬 警消息：未接開路「硬指示」 告吹有可能
附近商戶提早打烊 質疑「不聽200萬人會聽150人？」
陳太：政府無吸佔運教訓 應重啟政改平民憤
遇襲片段曝光 鄺俊宇：別讓仇恨遮蓋眼睛
中學生8‧31捱棍穿頭：警做乜都得 無裝備口罩站車廂 速龍3棍留3洞需縫14針
藍底遼寧號粉絲 學英文拓眼界踏抗爭路
外交部副特派員：修例已撤為何不滿足
涉警被起底 電訊外勤首案被控 警：6月至今2300人資料被公開
7‧28控暴動44人全撤宵禁令 新婚夫婦准離港
正式選民登記逾413萬創新高
不寄望集會遊行獲批 料市民自行發聲 民陣：10．1前危險 警或再大搜捕
民間記者會：19國響應周末遊行
網民籲10．1塞馬場
國慶黃金周 料737萬人次出入境
中學工作紙指「警黑勾結」 教局跟進 校方：設題偏頗 教師悔疚致歉
湯家驊不撐蒙面法 鄭若驊：需考慮整體後果
美眾院委會受理《港人權民主法》 王毅：首要反暴力 美勿干預
10萬聯署促予BNO英籍 英拒絕
威院前副顧問醫生涉貪 廉署起訴 病人送值1.9萬手表 提供治療報酬
葵青康健中心啟用 三分一人轉介物理治療
退休檢控官涉踢凹的士 司機：被告稱「係我踢」
報告：72%企業冀數碼轉型 缺錢最大障礙
廣華醫護創舞步 助乳癌復康防水腫
瑣事動武 六旬兄涉殺弟被捕
海關破機組人員運毒 檢值2370萬可卡因
尊子漫畫
【Emily】個人資料遭「起底」利用 被登記捐器官 梁美芬報警
【Emily】遞施政建議 8．31框架下優化方案 田北辰倡研二手樓空置稅
【Emily】膠水封閘機 港鐵客手指黐車飛
【Emily】環保園「塑新生」年收3.5萬噸廢膠
【Emily】「百萬求一路」廣告 尋路人稱背景唔神秘
【Emily】設基層醫療中心 葉太「成功爭取」
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【明報專訊】（請看附圖）
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