廣華醫護創舞步 助乳癌復康防水腫

12%患者上肢淋巴水腫

廣華醫院外科副顧問醫生陳可恩表示，外科手術和放射治療是醫治乳癌常見方法；約12%患者接受傳統腋下淋巴切除術後會出現上肢淋巴水腫，因切除淋巴核後失去淋巴液疏通的「管道」。患水腫者的上肢與另一隻手在粗幼上有明顯分別，皮膚亦會變厚、變色，可影響上肢活動能力；肥胖、有炎症創傷者患上肢淋巴水腫的風險較高。

廣華醫院的乳腺專科護士及物理治療師，一年前開始設計一套舞步，透過簡單動作如揮手、扭動肩膀等，助乳癌復康者預防上肢淋巴水腫。物理治療部一級物理治療師李鳳萍解釋，這套舞蹈特別之處，在於舞步根據淋巴液疏通的次序，由身軀開始郁動，到肩膊、手臂和手指。

李鳳萍表示，以往會用壓力衣、按摩等治療淋巴水腫，「但預防勝於治療」，而且跳舞是帶氧運動，她呼籲乳癌復康者在手術後2至3個月後，可每星期做3至5次、每次20至60分鐘運動，提升活力，加快恢復至病前狀態。李補充，舞蹈教學片段已上載YouTube（網址：youtu.be/D8ezTKVupVg，或搜尋關鍵字「預防水腫，跳出彩虹」），病人可隨時在家做運動。