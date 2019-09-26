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報告：72%企業冀數碼轉型 缺錢最大障礙

【明報專訊】香港生產力促進局昨日發表《香港企業數碼轉型》調查報告，72%受訪企業相信，數碼轉型有助改善工作流程、節省營運成本，最大障礙為缺乏資金及具備相關意識及技能的人才。生產力局首席數碼總監黎少斌建議，企業應從上而下制定全面數碼轉型策略，並讓員工參與。

香港生產力促進局於今年3至5月，以焦點小組形式了解企業對數碼轉型的認識、障礙等，再以電話訪問104間不同行業的企業。調查發現，最多受訪企業（72%）認為數碼轉型最主要好處是改善工作流程、節省成本；認為數碼轉型可提升客戶體驗或促進業務轉型的各佔11%。有66%受訪企業認為，財政是轉型的障礙；49%受訪企業稱受舊有系統限制；「管理層意識」（44%）及「員工意識」（42%）亦為重要障礙。

生產力局促上而下推轉型

生產力局首席數碼總監黎少斌建議，企業應從上而下制定全面數碼轉型策略，管理層需帶頭並讓員工充分參與以提升接受程度，強調轉型成功需要全公司上下一同投入。至於財政問題，黎表示，坊間有逾40個資助計劃用於培訓人才、購置科技應用方案等。

專門向企業提供數碼轉型顧問服務的柯尼卡美能達商業系統（香港），其業務發展總監梁志德表示，數碼轉型屬「長期戰爭」，要投入時間，由電子化、自動化、智能化，轉換成創新的商業模式有不同階段，數碼轉型成功需要人才、構思、科技兼備。

目前香港經濟面對下行風險，黎少斌認為有危亦有機，小本或家庭式經營的小店可能要掙扎求存，減慢轉型步伐；但營商環境不穩，亦令企業有誘因改變，一些有實力的公司會趁機轉型以保持競爭力。

明報記者

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